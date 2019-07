"Se sapevo di poter diventare così? Non l'ho mai pensato, il mio sogno è sempre stato quello di diventare un calciatore professionista". Il debutto di Cristiano Ronaldo, premiato a Madrid per il premio 'Marca Leyenda', è questo, pieno d'emozione. E di passato. A fare le domande sono piccoli tifosi che vestono tutte le maglie della carriera di Cristiano, a partire da quella del Manchester United: "Mi manca più l'Inghilterra o il Real? Entrambe, però per circostanze della vita ho vissuto più anni a Madrid, qui sono nati i miei figli e la mia ragazza... quindi sì, mi manca più Madrid". Un tuffo, poi, sull'Europeo: "Tutti i titoli sono importanti, ma l'Europeo col Portogallo probabilmente è stato più speciale. Non è lo stesso quando vinci qualcosa per il tuo paese, sai che è più difficile. Sicuramente è stato il titolo più importante della mia carriera". Si fa avanti Jorge, con la 'blanca' del Real. Gli fa: "Mi è dispiaciuto tanto il tuo addio al Madrid". Cristiano ride, poi gli risponde: "Anche a me", prendendogli la mano. Alla fine, spazio alla Champions: "Se la vinco? Non lo so. Ci proveremo, come sempre. Magari la vince la Juve...".