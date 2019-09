di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Minuto 78 di Juve-Spal. Dybala scambia con Pjanic a centrocampo, non arriva neanche sul fondo perché vede lo scatto di Ronaldo che entra in area dalla parte opposta del campo. Cross sulla testa, gol e "Siuuu" che CR7 grida in coro con il resto dello stadio. Tutti corrono ad abbracciarlo, Dybala lo guarda da lontano con le braccia alzate. Cristiano alza la testa, lo vede e lo indica da lontano. Sembra di essere tornati indietro di qualche mese quando, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Ronaldo celebrò il suo gol mettendo da parte la classica esultanza e sfoderando invece la "Mask" che appartiene all'attaccante argentino. Quel pomeriggio Paulo era in panchina perché nella partita precedente non aveva preso benissimo il fatto che Allegri non lo avesse nemmeno messo in campo. Panca punitiva, Cristiano cercò di rincuorarlo ma da quel momento in poi la stagione di Dybala andò sempre più giù, senza mai rialzarsi.



SI DIVERTE - Sembra passata una vita. Oggi Paulo non è lo stesso calciatore, forse nemmeno lo stesso uomo. "A vederlo da fuori sembra che si diverta a giocare a calcio e diverte anche chi lo guarda. Ha entusiasmo mentale che lo fa rendere su alti livelli" ha dichiarato Sarri in conferenza stampa a fine partita. Il comandante, al contrario di Allegri, è convinto che Paulo e Ronaldo possano coesistere senza problemi. Nella gestione precedente, invece, Dybala veniva sacrificato dietro a due attaccanti pesanti come CR7 e Mandzukic. Sarri crede invece che l'argentino riesca a dare il meglio di sé vicino alla porta ma nonostante questo non chiude alla possibilità di vedere in campo tutti e tre i suoi tenori: Dybala, Higuain e CR7. ​"Io già dal 30' del primo tempo pensavo che li avrei fatti giocare tutti e tre insieme (Dybala, Ronaldo e Higuain) se la partita non si fosse sbloccata", dichiara ancora Sarri.



ATTACCO - L'idea stuzzica non poco i tifosi bianconeri anche se in questo momento il tecnico vede questa soluzione solo a partita in corso. I due argentini, quelli della Juve in HD, permettono anche di far rifiatare Cristiano Ronaldo, così come è successo a Brescia. Sarri tornerà ad utilizzarli insieme ma per ora la bella notizia per tutti i tifosi della Juventus è che con il nuovo corso tecnico vengono messi uno a fianco all'altro due calciatori che prima venivano considerati quasi incompatibili. Dybala e Ronaldo insieme sono il sogno del popolo juventino da un anno, Sarri sta provando a farlo diventare realtà con la consapevolezza che, in caso di necessità, ci sia spazio anche per l'attacco pesante: Dybala, Higuain e Ronaldo.



@lorebetto