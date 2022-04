"Un mondo... Uno sport... Una famiglia globale... Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione". Così Cristiano Ronaldo ha ringraziato i tifosi del Liverpool per la vicinanza dimostrata con lo straordinario tributo di Anfield per la morte del suo bambino. Un messaggio postato sul suo profilo Instagram ufficiale.