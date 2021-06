"I veri campioni restano tali per sempre: sono orgoglioso di aver letto queste parole da un idolo come te, grazie Ali Daei". Così, sui social, Cristiano Ronaldo ringrazia l'ex calciatore iraniano, raggiunto come recordman di reti in Nazionale a quota 109. Grazie alla doppietta realizzata ieri sera contro la Germania, lo juventino ha centrato un altro obiettivo e poi ha ringraziato Ali Daei: "Congratulazioni Cristiano, sono onorato che questo traguardo sia stato raggiunto da un grande campione dentro e fuori dal campo".