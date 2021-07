La Juventus ieri ha vissuto un momento importante sul campo della Continassa, con la prima uscita stagionale contro il Cesena, amichevole vinta 3-1 senza la maggior parte dei big, ancora in vacanza. Uno di questi è Cristiano Ronaldo, protagonista di una dichiarazione del vicepresidente Pavel Nedved nel postpartita: "Torna lunedì per rimanere con noi".

Ed ecco come mai il Corriere dello Sport apre con "CR7 resta alla Juve" e Tuttosport titola "Ronaldo rimane con noi". Sulla Gazzetta dello Sport spazio anche per un super ex juventino come Gigi Buffon, e la sua intervista in cui dichiara di ambire ai Mondiali 2022 con l'Italia.