The blue icons are back! Starting today, all our users can view our growing satellite-based ADS-B coverage.



Learn more about our current coverage and future plans and how you can take advantage of satellite-based ADS-B data at https://t.co/ykN9sCfKhT pic.twitter.com/ml5eLaVs1h — Flightradar24 (@flightradar24) March 12, 2020

Ronaldo riflette nella sua isola con il mare sullo sfondo. Ultimi scorci di Portogallo prima di rientrare in Italia per Cristiano, atteso oggi a Torino dove rientrerà dopo circa due mesi.. Da oggi, scatta il periodo di 14 giorni d'isolamento previsti per chi arriva dall'estero, per poi poter ricominciare ad allenarsi insieme ai compagni lunedì 18 maggio.- Il portoghese era stato il primo bianconero a lasciare Torino - altri 9 juventini in giro per il mondo sono attesi in Italia - e raggiungere la propria famiglia prima dell'inizio del lockdown: il portoghese è partito subito dopo la partita con l'Inter per stare vicino alla madre che aveva appena avuto un ictus e ha passato lì tutto il periodo di quarantena. Ma di lavorare: nessuna violazione delle norme di sicurezza, in Portogallo avevano dato inidicazioni diverse rispetto all'Italia e Cristiano si è potuto allenare rispettando le indicazioni del caso.