Cristianoè pronto a tornare in Italia e oggi, forse, potrebbe essere stata la sua ultima giornata a Madeira. Giornata di pensieri, come ha scritto lo stesso campione portoghese su Instagram, a margine di una foto che lo ritrae con l'oceano sullo sfondo: "Riflessioni dal mare". L'aereo è pronto, la Juventus aspetta, così Cristiano si prepara in attesa del riavvio della stagione.