Cristiano Ronaldo ha detto 'no' all'Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese ha infatti rifiutato la proposta del governo dell'Arabia Saudita per diventare il volto della campagna pubblicitaria 'Visit Saudi', che ha l'intenzione chiara di promuovere il turismo nel Paese del Golfo Persico. Numerose organizzazioni umanitarie però hanno messo sotto accusa il Governo saudita: da tempo, infatti, la violazione dei diritti umani è all'ordine del giorno. L'immagine positiva, ricercata spesso attraverso miti dello sport, non si è ancora 'stabilizzata'. Anche perché, come racconta Tuttosport, i protagonisti finora scritturati sono finiti al centro di polemiche. Ai 6 milioni di euro annui, Ronaldo ha preferito dire di 'no'. Così come ha fatto, poco dopo, Leo Messi.