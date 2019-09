L'ultimo gesto di Cristiano Ronaldo è di quelli esemplari. La sua carriera è costellata di momenti felici, di grandi traguardi, ma è sempre stata l'umiltà il tratto distintivo del fuoriclasse portoghese. L'ultima? Pazzesca davvero: come riporta il tabloid Sun, Cristiano ha rifiutato di indossare il badge sulla maglia come 'miglior calciatore della Serie A'. E' infatti prassi, quest'anno, che i giocatori premiati dalla Lega indossino un piccolo stemma (che è il logo del campionato) volto a identificare tale giocatore come numero uno del ruolo o dell'intero torneo. Ecco, CR7 è l'uomo immagine della A. Ma non ha mai avuto intenzione di indossare la sua grandezza. COME TUTTI - Ronaldo ha specificato di volere la stessa e identica maglia dei suoi compagni. Anzi: ha rifiutato quel tipo di riconoscimento soprattutto per non mancare di rispetto agli altri giocatori della Juventus. Non è capitato con i 'colleghi' premiati a fine stagione: Zaniolo, Handanovic, Kouibaly e Quagliarella hanno mantenuto la promessa fatta alla Lega. Cristiano, invece, ha bypassato: prima la Juve. Poi il resto.