La Juventus è pronta ad accogliere Cristiano Ronaldo, che appena due ore fa ha lasciato il Portogallo per fare ritorno in Italia. La chiamata del club ha trovato quindi pronta risposta, con CR7 che ha prima fatto tornare i membri del suo staff poi, insieme alla famiglia - come riporta Journal de Madeira - è toccato a lui. Così, con la partenza da Funchal delle 19.30, l'arrivo in Italia dovrebbe essere previsto tra le 22.30 e mezzanotte. Tutto dipenderà, infatti, dal possibile scalo di servizio che il jet privato del portoghese dovrebbe fare a Madrid.