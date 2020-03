Un ictus ischemico ha colpito la mamma di Cristiano Ronaldo, che è stata ricoverata questa mattina all'ospedale Dr Nelio Mendonca di Madeira. Maria Dolores Aveiro, 65 anni, è stata trasportata d'urgenza in ospedale poco dopo le 5 del mattino per un sospetto ictus.



Finora non ci sono stati commenti ufficiali da parte dell'ospedale, ma i media locali - riporta il Sun - affermano che è "cosciente e stabile" e dovrà sottoporsi a nuovi test nelle prossime ore per determinare il suo stato di salute. Sembra confermato l'ictus ischemico, causato da un coagulo di sangue che ha bloccato un vaso sanguigno nel cervello.



Secondo quanto riporta Sky Sport, dal Portogallo arrivano anche notizie in merito a un'imminente partenza di Ronaldo per andare dalla madre, lasciando momentaneamente gli allenamenti con la Juventus alla vigilia della sfida contro il Milan.