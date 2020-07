Due anni fa, l'arrivo alla Juventus. Quattro anni fa, invece, la gioia sportiva più importante di Cristiano Ronaldo, cioè la vittoria con il Portogallo negli Europei francesi. "Sono passati oggi quattro anni da quel giorno storico e unico per tutti noi. Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della mia carriera". Un messaggio sicuramente sentito, quello di Cristiano, che sull'anniversario del suo approdo in bianconero non ha ancora proferito verbo sui social. Campioni d'Europa, nel 2016: quella finale solo all'apparenza maledetta (s'infortunò nel primo tempo) che si è trasformata nella gioia più incredibile della sua vita.