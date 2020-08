Ci sarà bisogno di lui più che mai per ribaltare il Lione. E nelle notti di Champions Cristiano Ronaldo risponde sempre presente. E' il calciatore più decisivo nella storia della competizione, quello che ha segnato più gol nella fase ad eliminazione diretta. L'anno scorso i cinque gol segnati dai bianconeri dagli ottavi in poi hanno portato tutti la sua firma. E per ricaricare le pile in vista della Champions League, Cristiano si è recato a Portofino assieme alla compagna Georgina Rodriguez e ad un gruppo di amici. Un blitz di qualche ora, sfruttando il lunedì libero concesso alla squadra da Maurizio Sarri. Oggi tornerà coi compagni ad allenarsi alla Continassa. Dopo tanti sorrisi e qualche bicchiere...