Il futuro di Cristiano Ronaldo nella Juventus è in discussione. La permanenza di CR7 in bianconero, con un contratto che scade nel 2022 e un ingaggio mostruoso (31 milioni di euro l'anno) a bilancio, non è sicura al 100%. Ed ecco cos'ha affermato a tal proposito, parlando a Sky Sport, un ex centravanti della Juve come Nicola Amoruso: "La situazione è chiara, dipende se la squadra si qualificherà alla prossima Champions League. Io Ronaldo non ce lo vedo senza poter lottare per i più grandi traguardi".