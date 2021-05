8









100 gol con la Juventus e un messaggio ben chiaro per tutti: "Non mi fermo!". Cristiano Ronaldo è entrato nella storia del club diventando il giocatore più veloce ad arrivare in tripla cifra di reti, e il giorno dopo il suo record ha fatto un post su Instagram che può dare qualche indizio sul suo futuro. Il traguardo raggiunto contro il Sassuolo è una delle poche note positive di una stagione che rischia di vedere la 'retrocessione' dei bianconeri in Europa League. Come la prenderà CR7?



SENZA CHAMPIONS - Con altri presupposti ci sarebbero tutte le condizioni per dire addio a Torino, dove arrivò nell'estate 2018 per vincere la Champions League e nella prossima stagione rischia addirittura di non giocarla. Cristiano però risponde alle critiche a modo suo, con la bocca chiusa e facendo girare il pallottoliere per contare i gol in campo: il 100° con la Juve è arrivato contro il Sassuolo per rialzare la testa dopo il brutto ko subito col Milan.



IPOTESI SFUMATE - Nonostante la madre voglia riportarlo a Lisbona, La Gazzetta dello Sport assicura che Ronaldo continuerà a giocare ancora un'altra stagione in Italia rispettando il contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. Le voci su un suo clamoroso ritorno al Real Madrid si sono affievolite di settimana in settimana, l'ipotesi dell'altro ritorno, quello al Manchester United, non sono mai state confermate e il rinnovo di Neymar col Psg lo allontana dalla Ligue 1.



MOTIVI FISCALI - Inoltre, c'è l'aspetto finanziario da non sottovalutare: la Juve, che gli garantisce un ingaggio di 31 milioni di euro netti (chi altro glielo può garantire?), non può permettersi una cessione a zero perché resta la quota d'ammortamento di 25 milioni. Capitolo tasse: quando arrivò in Italia, Ronaldo concordò con l'Agenzia delle Entrare un bonus sui suoi redditi all'estero, che gli permette di pagare solo 100mila euro in virtù delle norme introdotte nel 2017 per attirare i principali contribuenti nel nostro Paese. Per tutti questi motivi, secondo il quotidiano, sarà difficile vedere Cristiano lontano dalla Juve.