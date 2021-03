Giorni torinesi, ancora, per Cristiano Ronaldo pure se sarà impegnato con il Portogallo. In vista della sfida con l'Azerbaigian di Gianni De Biasi, che si disputerà mercoledì della prossima settimana all'Allianz Stadium. Sì, perché la situazione covid in Portogallo ha suggerito di cambiare sede: da Lisbona a Torino, per la prima di qualificazione ai Mondiali, così Ronaldo ha spinto perché Torino fosse la sede. CR7, come racconta Tuttosport, farà da padrone di casa con i suoi connazionali. E probabilmente saranno proprio al JHotel, di fianco ai campi di allenamento. Una bolla... bianconera. E Cristiano sarà abituato.