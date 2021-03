Cristiano Ronaldo rimarrà a Torino nella prima parte della pausa nazionali di marzo. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il Portogallo - a causa del Covid - giocherà infatti con l'Azerbaigian all'Allianz Stadium. Non giocherà dunque a Lisbona, in data 24 marzo. Tre giorni dopo si giocherà Serbia-Portogallo a Belgrado. Dunque, staremo a vedere quali saranno i movimenti di CR7. Che con la maglia del suo Paese riparte dall'altra casa, riparte da Torino.