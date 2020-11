Intorno alla mezz'ora di Lazio-Juventus, dopo un calcio d'angolo Cristiano Ronaldo è rimasto a terra dolorante in seguito a uno scontro aereo fortuito con Luiz Felipe. Il fuoriclasse portoghese si è poi rialzato ed è rientrato in campo. Nel frattempo aveva cominciato a scaldarsi Paulo Dybala, che però, quando ha visto CR7 riprendersi, si è girato verso la panchina della Juve ha detto in spagnolo: "Està bien, el bicho". Tradotto: "Sta bene, l'insetto". Probabilmente un nomignolo gergale. Certo è che Dybala dopo il ritorno post-Covid di Ronaldo non sta vivendo un periodo felicissimo...