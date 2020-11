1









Un Ronaldo da sei e mezzo. Che però resta a secco. Ormai, non è notizia se segna, semmai il contrario. E infatti fa rumore il suo stop in zona gol: per riavvicinarsi al record di Ali Daei, CR7 dovrà attendere la prossima primavera. Intanto, il capitano si gode i gioiellini del suo Portogallo (che ha vinto 2-3 in Croazia), a partire da Ruben Dias. Autore di una doppietta.



CON JOAO FELIX - Ha segnato anche Joao Felix, il secondo e momentaneo vantaggio dei lusitani. E in Spagna c'è chi ha voluto vedere della malizia nel guizzo dell'attaccante dell'Atletico Madrid: Felix infatti, fa un movimento molto simile a quello di Cristiano, e i due finiscono per pestarsi leggermente i piedi. Nulla di compromettente: lo stesso Ronaldo è il primo ad alzare le braccia in segno di festa dopo la rete del compagno (ma niente abbraccio), consapevole del miglior posizionamento di Joao. Nel finale, un bel momento: l'abrraccio tra i due capitani, tra Cristiano e Modric. Compagni e amici al Real Madrid.