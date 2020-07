2







di AM

Sono tanti i numeri significativi nella serata di Cristiano Ronaldo, che ha ritrovato se stesso, ha ripreso freschezza e incisività, sfiorando il gol spesso contro il Genoa, prima di trovare la rete con una sassata imprendibile per un Perin miracoloso fino a quel momento. Un bolide che viaggiava a 106km/h, uno dei migliori della sua carriera. Anche se O Jogo sottolinea come a Manchester che a Madrid sia riuscito a raggiungere addirittura i 120 km/h con i suoi tiri. Ma non è tutto qui.



Questo è il primo gol stagionale di CR7 da fuori area: il portoghese segna un gol ogni 91.6 minuti e ha già raggiunto le reti dello scorso anno. In campionato sono 24, in totale 28. 28 con 10 assist al primo anno alla Juve, 28 e 6 assist oggi, con una buona fetta di stagione da giocare. Contando l'intera stagione, Nazionale compresa, sono 39. Una bella risposta a Messi, proprio nella sera in cui l'argentino (fermo a 29 in stagione) lo raggiunge nel club di chi in carriera ha segnato almeno 700 gol.



Il migliore per impatto nei primi due anni in bianconero, ecco la classifica dal 1980 in avanti.