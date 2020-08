Mentre dalla Francia rilanciano su un suo possibile futuro al Paris Satin-Germain, Cristiano Ronaldo stacca la spina e si gode una giornata di relax al fianco della sua compagna, la bellissima Georgina Rodriguez. Un cuore tra le due iniziali, la ‘C’ e la ‘G’, questa la didascalia amorosa utilizzata dalla ragazza del fenomeno portoghese. Anche per una macchina di vittorie come lui, è il momento di prendersi una pausa, ricaricare le batterie e partire al massimo nel ritiro della Juventus in programma alla fine di agosto. Perché il re pretende il suo trono. Cristiano Ronaldo pretende la Champions League.