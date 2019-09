Due campioni che hanno scritto la storia della Juventus: Cristiano Ronaldo e Gianluca Vialli si sono incontrati idealmente al Royal Park i Roveri dove ieri la fondazione Vialli e Mauro ha organizzato il classico torneo di gold di beneficenza al quale hanno partecipato tantissimi ex calciatori tra cui tanti ex Juve. Come riporta Il Corriere di Torino, Andrea Agnelli ha consegnato a Vialli la maglietta autografata da Cristiano Ronaldo: "Cristiano ci teneva tanto, ti guarda e ti segue da sempre", le parole del presidente della Juventus.