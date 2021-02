Per una volta in copertina della nostra rassegna stampa mettiamo un giornale straniero. Sì, perché Marca apre con il record storico di gol di Cristiano Ronaldo! Tenendo fede infatti alla classifica, diffusa di recente, per cui il fuoriclasse della Juventus sarebbe già in cima a tutti, Pelé compreso, e attribuendo a CR7 non 762 bensì 763 reti, il quotidiano di Madrid celebra Ronaldo più di qualsiasi testata italiana.

A CASA NOSTRA - L'apertura di Tuttosport è "CR7 goduria Juve!", quella del Corriere dello Sport è "L'ipoteca di Cristiano", quella della Gazzetta dello Sport è "Che Rivincita" (con le iniziali CR ben in evidenza...). Riferimenti non a traguardi individuali ma al suo ruolo decisivo nella vittoria contro l'Inter per 1-2 nella semifinale di andata di Coppa Italia.