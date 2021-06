"Complimenti a Cristiano che, con la doppietta messa a segno contro l'Ungheria, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi agli Europei!". Questo, il messaggio della Juventus per CR7, che ha superato Platini ed è diventato il miglior goleador della storia della massima competizione continentale per nazionali. Cristiano ha infatti totalizzato 11 reti in 5 partecipazioni all'Europeo, sorpassando così il francese ex Juve che ha realizzato 9 reti in una sola partecipazione. Ronaldo che continua a fare la storia e continua a fare gol dopo il titolo di capocannoniere in Serie A.