Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo scenderà in campo stasera con l'ennesimo record da conquistare. Ogni gara del portoghese è diventata una sfida con la storia (gli ultimi primati raggiunti con la Nazionale parlano chiaro) e così, con Ronaldo che incrocia per la sua prima volta Bayer, il totale delle squadre a cui ha segnato potrebbe salire a 33, raggiungendo così il numero di Raul, altro macinatore di record in Champions. Al momento, CR7 è fermo a 32, al pari dell'eterno rivale Lionel Messi: dopo gli attriti con la Fifa ed indirettamente con lo stesso Leo, oggi Ronaldo può nuovamente legittimare le sue ragioni sul perché dal board si siano sbagliati a scegliere l'argentino come miglior calciatore dell'anno.