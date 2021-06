Nonostante le numerosissime stelle che popolano Euro2020, Cristiano Ronaldo resta il centro gravitazionale, sia sul campo che a livello mediatico. Innanzitutto, CR7 si è presentato alla prima partita del Portogallo in versione record breaker, infrangendo primati e riscrivendo la storia della competizione. Ha rubato la scena con la sua indelebile classe, siglando una doppietta. E prima della vittoria contro l’Ungheria, il siparietto in conferenza stampa. “Bisogna bere acqua”, frase con cui ha accompagnato il gesto di spostare dal tavolo le bottiglie di Coca-Cola, tra gli sponsor del torneo. Mossa che è stata imitata da Pogba e Locatelli. Insomma, un trascinatore a 360°.



All’appello manca un ramo in cui guarda, come sempre, tutti dall’alto, ovvero i social. Il fenomeno della Juventus è semplicemente il più seguito su Instagram e da qualche ora ha sfondato il muro dei 300 milioni di seguaci. Una cifra astronomica, che lo colloca in vetta anche in questo palcoscenico, come se tutti i record conquistati sui campi da calcio non lo saziassero a sufficienza.



Sfoglia la gallery per vedere la top 10 dei personaggi famosi più seguiti su Instagram