Cristiano Ronaldo è il giocatore dei top5 campionato europei, in questa stagione, ad aver realizzato più doppiette in qualsiasi competizione. Il fenomeno portoghese è infatti arrivato a quota otto con le due reti siglate all'Inter. Un bottino niente male, soprattutto se si pensa al periodo un po' di stanca che stava vivendo nelle ultime partite. Ma quali sono le partite in cui ha fatto doppietta? In Serie A ha portato la Juventus a pareggiare a Roma, il 27 settembre scorso. Poi quelle allo Spezia (1-4 in trasferta) e quella al Cagliari (2-0 in casa). Dunque a Marassi con il Genoa (1-3) e a Parma (0-4). Chiudono le due reti con l'Udinese, oltre chiaramente all'ultima sfida con l'Inter. La più bella? Certamente quella di Barcellona: lo 0-3 storico della Juventus al Camp Nou ha portato per ben due volte la sua firma.