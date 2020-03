Secondo quanto riportato da Gol Digital, c'è stato un curioso retroscena nell'ultimo incontro tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Il campione portoghese, infatti, la scorsa domenica è volato a Madrid, proprio per vedere i suoi ex compagni in azione nel Clasico contro il Barcellona. Una visita porta-fortuna, che ancora una volta ha ribadito il legame quasi mistico che c'è tra CR7 e la Casablanca. Un rapporto che, secondo quanto rivelato, lo stesso Ronaldo ha sottolineato, in una conversazione con Perez: il lusitano, infatti, avrebbe ammesso al suo ex presidente che, senza la sua cessione, il Real avrebbe conquistato più trofei nell'ultimo anno e mezzo.