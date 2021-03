Rafael Martin Vazquez, ex centrocampista del Real Madrid, ha parlato a la Gazzetta dello Sport del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo: "Può succedere, non mi sento di scartare la cosa. La situazione è complessa ma nulla è impossibile. C'è una grande storia d'amore alle spalle, tra il club e il giocatore, tra il presidente e il giocatore, sono state superate anche le divergenze legate all'addio. Sembrava impossibile che potesse andare alla Juve, mi sembra meno complicato che possa tornare al Madrid".



DIFFICOLTA' - "Economiche, direi. Perché bisogna vedere se la Juve lo può far andare via gratis e perché in ogni caso Ronaldo ha un ingaggio importante e siamo ancora in piena pandemia, con gli stadi chiusi e gli introiti in forte calo. E' un'operazione costosa e di questi tempi nel calcio fare qualcosa di costoso è complicato".