Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più un rebus. Dalla Spagna insistono sul possibile ritorno dell'attaccante portoghese in estate, ma a una sola condizione: secondo quanto riporta Diariogol infatti la condizione per un nuovo trasferimento di CR7 in Spagna è la conferma di Zinedine Zidane sulla panchina delle Merengues. Nonostante la qualificazione in semifinale di Champions però la sua posizione è ancora in bilico. E intanto il Real, oltre a Ronaldo, valuta anche le piste Mbappé e Haaland.