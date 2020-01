CR7, infatti, non è solo il calciatore più seguito su Instagram da oltre un anno, ma ha anche staccato di gran lunga la concorrenza diventando l'unico nella storia a superare i 200 milioni di seguaci su uno dei principali social esistente. L'ennesimo record in una carriera che sconfina dai campi di gioco per entrare nella vita delle persone.Scaricate la nostra app per essere sempre aggiornati con tutte le ultime notizie:

iOS -> SCARICA QUI