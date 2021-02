Non solo il record assoluto di gol ufficiali (almeno secondo alcune classifiche) ma anche quello di persona (non calciatore, non sportivo, proprio persona in generale) più seguita al mondo sui social!

Come riporta infatti Tuttosport, Cristiano Ronaldo ha superato quota 500 milioni di followers sparsi tra le tre principali piattaforme social: 261 e mezzo su Instagram, 91 su Twitter e 148 su Facebook.

Un ulteriore esempio della portata dell'acquisto del fuoriclasse portoghese da parte della Juventus, a livello di esportazione del brand in tutto il pianeta terra.