Cristiano Ronaldo Re assoluto dei social, indiscusso per seguito e per incasso. Il portoghese è il più popolare di tutti, soprattutto su Instagram, e dai social - come già emerso nelle scorse settimane - guadagna più che dalla Juventus. Uno stipendio molto più alto. Forte in campo, ancor di più fuori, del resto è uno dei motivi per cui la Juve non ha mai avuto dubbi sull'investimento: portare CR7 a Torino voleva dire portare un'azienda totale, con tutti i suoi benefit.



A Torino sanno il peso specifico che ha il portoghese, l'hanno sempre saputo, anche se gli ultimi numeri sono quasi sconvolgenti. Per tutti. Quasi 50 milioni di euro di incasso dal mondo social, lontano anni luce da tutti i competitor, siano essi sportivi (Messi) o del mondo dello spettacolo.



La classifica e tutte le cifre: eccole nella nostra gallery.