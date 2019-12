Cristiano Ronaldo ieri, oggi e domani. A 34 anni rimane sospeso in aria come un giocatore di NBA e con il gol di Marassi arriva in doppia cifra per la 14a volta consecutiva in un campionato: nei cinque Paesi principali, dal 1998/99 in poi, solo Leo Messi ha raggiunto il primato del portoghese. Quello di ieri è il sesto gol di testa di Ronaldo in Serie A: solo Pavoletti, con 11 reti, ha fatto meglio di testa da quando CR7 è sbarcato in Italia.