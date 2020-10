200 partite e non sentirle. Lo 0-0 di ieri sera tra Portogallo e Spagna è stata la duecentesima partita di Cristiano Ronaldo in nazionale. Un evento per il quale l'attaccante della Juventus ha voluto fare un post sul suo profilo Instagram: "Molto felice e orgoglioso di aver raggiunto la mia 200a partita con la maglia del mio Paese". Tutto era iniziato il 20 agosto 2003, quando con Scolari in panchina Ronaldo entrò al posto di Figo nel secondo tempo della partita contro il Kazakistan servendo anche un assist a Simao.



Clicca sulla gallery per vedere il post di Ronaldo