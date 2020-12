17









Dalla prima volta, con Mario Mandzukic e Paulo Dybala al suo fianco in un Bentegodi stracolmo, fino alla prossima. Che sarà a Marassi, sempre con Dybala, ma senza tifosi. Cristiano Ronaldo fa cento partite con la Juventus e non è un caso che il numero dei gol si sia 'fermato' sul doppio 7, sul 77 totale. Ventotto marcature al primo anno (su 43 partite, appena 2 dalla panchina), 37 gol e 46 presenze nella seconda stagione, 12 reti in appena 10 partite in questa strana annata in cui si ritrova a rincorrere avversari come i record.



QUELLA VITTORIA - Era il sabato 18 alle 18, era ancora l'agosto e la tranquillità sugli spalti. Cristiano, che frana e abbatte Sorrentino, non ha ancora segnato ma ha già sorriso: merito di Bernardeschi, bravo a firmare il 3-2 finale con cui i bianconeri liquidano la pratica Chievo Verona. Due anni e quattro mesi dopo, Cristiano arriva in un altro stadio storico e per la Juve non è un appuntamento banale: le scorie di Barcellona sono un ricordo, adesso c'è da mantenere la promessa fatta ad Agnelli. Come raccontato da Gazzetta, "ha promesso il decimo scudetto" al presidente. E non vuole disattendere un giuramento così solenne.