Ancora un record. Ancora Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, andato in rete anche nella sconfitta dei lusitani contro la Germania, ha eguagliato Miroslav Klose comemiglior marcatore nei principali tornei internazionali. 19 reti per entrambi, dunque negli Europei - dov'è a quota 12 - e nei Mondiali, dove naturalmente è fermo a quota 7. Con l'assist di Diogo Jota, CR7 ha scritto un'altra pagina indelebile, nel 'suo' torneo, quello che più di tutti ha animato il percorso in nazionale.