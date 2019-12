Una sconfitta amara quella contro la Lazio in Supercoppa. Ancora di più per uno che è abituato a vincere sempre come Cristiano Ronaldo. Rabbia e orgoglio per il portoghese, che dopo 11 trofei vinti di seguito ha visto gli avversari alzare un trofeo al cielo. Era dalla Supercoppa spagnola dell 2014 giocata con il Real Madrid che Ronaldo non perdeva.