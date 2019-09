Cristiano Ronaldo non ci sta, vuole e pretende la perfezione ad ogni occasione. Così, il fenomeno portoghese sbraccia e si arrabbia con i compagni al Wanda Metropolitano. La manovra della Juventus non piace a Ronaldo, che vorrebbe più palloni e soprattutto più movimento da parte dei compagni. In particolare, secondo quanto riporta Sky Sport, CR7 ha redarguito Danilo, perché vorrebbe più sovrapposizioni da parte dei terzini nell'accompagnare l'azione, mancate durante il primo tempo della Juventus contro l'Atletico.