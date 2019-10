Cristiano Ronaldo ha toccato quota 700 gol in carriera grazie al rigore segnato contro l'Ucraina ieri. Il fenomeno della Juventus ha così raggiunto Ferenc Puskas al quinto posto di sempre, con l'ungherese che in carriera ne ha siglati 700 in 719 partite giocate. CR7 ora ha messo nel mirino i 730 di Gerd Muller, mentre davanti a lui restano da superare soltanto Romario a 744, Pelé a 779 e Josef Bican a 805. Numeri che Ronaldo, se continuerà su questi livelli per ancora qualche stagione, può arrivare a superare.