Stasera, tra i "debuttanti" stagionali della Juventus nel Trofeo Gamper contro il Barcellona, ci sarà anche Cristiano Ronaldo. E che giornata particolare per CR7 per sfidare il Barça! Il match arriva infatti nello stesso giorno in cui il grande rivale e alter ego Leo Messi lascia il club blaugrana. Un incrocio di destini che non può non essere notato. Anche perché in un certo senso, un destino ha influenzato l'altro.

Sì, perché se prima dell'altroieri l'unica possibilità per CR7 di lasciare la Juve era che lo prendesse il Paris Saint-Germain, ora che al PSG andrà Messi è praticamente certa la permanenza di Ronaldo in bianconero. Suo malgrado, ma resta. E stasera, in un'amichevole di enorme prestigio, porrà il primo tassello della quarta stagione juventina.