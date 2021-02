762. Un numero impressionante per Cristiano Ronaldo, che proietta il portoghese sempre più in alto nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi. E CR7 è lì, in attesa di sorpassare numeri ufficiali e i conti dei singoli. Capita, infatti, che in tanti abbiano un'opinione anche sui dati, sui numeri, che di fantasia ne metton poca pure se si tratta di marcature e quindi di emozioni. Per Gazzetta, Ronaldo adesso è a meno cinque da Pelé, a quota 767. Più su ci sono Romario a 772 e Josef Bican a quota 805. Il conteggio della Rosea tiene in considerazione le reti segnate in competizioni ufficiali con i club e con la Nazionale.