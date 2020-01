Nove gol dall'inizio di dicembre. Dopo il novembre nero, Cristiano Ronaldo è tornato in forma più che mai. L'attaccante portoghese non ha mai smesso di segnare andando in gol in sei partite di campionato consecutive. Nessun altro calciatore nei cinque maggiori campionati europei ha segnato più di lui in questo periodo di tempo. Un record, l'ennesimo, che ferma ancora le lancette dell'orologio per l'attaccante bianconero che dopo i problemi fisici e la rabbia per la sostituzione con il Milan si è rimesso in forma ed è tornato a segnare come nessun altro calciatore. Letteralmente.