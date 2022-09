Pippo, su Calciomercato.com, stronca così: "Adesso vive una fase di declino evidente, pure accelerato. Perché il declino arriva proprio così: è dapprima una traiettoria lenta, ma poi giunge uno scarto improvviso che mette il singolo calciatore davanti alla mutata realtà. Ciò che prima veniva fatto con naturalezza diventa faticoso e sempre più difficile da realizzare. E se sei un fuoriclasse che continua a portarsi in giro quell'etichetta, non può bastarti nemmeno fare le cose normali, perché la gente del calcio si aspetterà da te sempre molto più del normale e quella è la condanna che accelera la fine della tua carriera. Per CR7 questo scarto è arrivato nella stagione in corso, giusto in queste settimane".