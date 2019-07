Cristiano Ronaldo ha fatto capire subito all'arbitro come l'Inter avrebbe impostato la partita. Così, dopo appena 10', al secondo intervento consecutivo sulle gambe, ha fatto segno "2" al direttore di gara: sottinteso "La smettiamo?". L'intervento di D'Ambrosio non ​è stato però l'ultimo e, così, CR7 ​è uscito dal campo visibilmente innervosito per il trattamento speciale riservatogli dai giocatori dell'Inter. Una strategia in pieno stile Conte, che dell'aggressività - anche in casi simili - fa il suo marchio di fabbrica: tenere fuori dai giochi offensivi Ronaldo, costi quel che costi.