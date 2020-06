di MP

Cristiano Ronaldo è il tipo di giocatore dalla personalità talmente ingombrante da rendere difficile il lavoro di ogni allenatore. Confrontarsi con una superstar che è tale non solo nel mondo del calcio non è facile, per quanto i benefici di avere il portoghese in campo si riscontrino ogni domenica, a suon di gol. Insomma, se da un lato aiuta, dall'altro richiede uno sforzo di comprensione e delle attenzioni che non si possono riservare a tutti i giocatori. Lo sta imparando, sulla propria pelle, Maurizio Sarri, che in questa stagione d'esordio ha faticato a trovare la quadra, ovvero a far coincidere le sue idee di gioco con la propensione opposta di Cristiano. Un rapporto strano, a tratti burrascoso, che dopo la ripresa del campionato ha fatto nuovamente discutere. Le prime avvisaglie, d'altronde, risalgono alla partita d'andata contro il Milan, in campionato.



Allora, CR7 venne sostituito da Sarri e non la prese benissimo. In fondo, non sono tanti gli allenatori che nella carriera del portoghese sono riusciti a fare breccia nel suo cuore. Su tutti, rubano le copertine Sir Alex Ferguson, il tecnico che lo ha consacrato nel grande calcio, e Carlo Ancelotti. Con l'italiano, complice anche la vittoria della decima con il Real Madrid, si è instaurato un feeling particolare, nato dopo il successo nel Mondiale per Club del 2014. Allora, i due si attardarono per una cena in cui il portoghese parlò per la prima volta a cuore aperto: da quel momento, fu amore. Lo stesso provato per Ferguson, anche se nell'anno dell'addio allo United, lo scozzese lo riprese a distanza: "Quando tornerà, troverà l'inferno" disse il baronetto della Regina d'Inghilterra. Uno strappo che, con gli anni, si è ricucito. Non si è mai strappato, invece, il suo rapporto con Zinedine Zidane, l'ultimo degli allenatori avuto a Madrid. Amore a prima e ultima vista, suggellato anche dal triplice successo in Champions League. In mezzo, però, ci sono stati anche alcuni incontri turbolenti. Su tutti, quello con Rafael Benitez: nel breve periodo madridista dell'ex Napoli, Ronaldo arrivò allo scontro, reputando assurde le richieste del tecnico. "Mi diceva come calciare" disse Cristiano, palesando una certa incomunicabilità. La stessa avuta con il connazionale José Mourinho. Due caratteri troppo difficili per convivere, anche a fronte della vittoria in Liga. Infine, tra gli allenatori "mangiati" da Ronaldo, c'è anche Paulo Bento: tra le cause del suo allontanamento dalla nazionale portoghese, infatti, c'è anche il mai nato amore con CR7. Sarri, quindi, sembra essere in buona compagnia, anche se di tempo per invertire la rotta ce n'è ancora: e la storia insegna che, vincendo, anche Ronaldo si fa più morbido...