Voci che si rincorrono e destini tutti da scrivere. Sembra una buona descrizione per questo periodo, ma vale pure per il futuro di. Dalla Spagna, ad esempio, hanno tracciato un profilo del domani di CR7 tutto da chiarire: secondo Don Balon, il portoghese avrebbe raggiunto un accordo con Beckham, presidente dell'Inter Miami.Si potrebbe profilare un futuro negli States, dunque, per lo showman Ronaldo. Cristiano sarebbe stato spinto all'opzione MLS come ultimo scatto da calciatore professionista. Non solo: vorrebbe anche recitare in un film, e stando in Florida potrebbe certamente essere più facile.Tutto un condizionale, sia chiaro. Anche perché dall'Inghilterra arrivano voci contrastanti. Quali? Cristiano starebbe per rinnovare con la Juventus: l'intenzione è quella di vincere la Champions ancora una volta. Ronaldo potrebbe dunque rimanere fino al 2024.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI