Cristiano Ronaldo e il trequartista. Uno non esclude l'altro, la conferma arriva da Maurizio Sarri: "Io penso che anche con Cristiano si possa tranquillamente giocare così - dichiara in conferenza stampa -. A Cristiano piace partire leggermente decentrato e il modulo prevede questo. I due attaccanti non sono prettamente centrali ma due attaccanti che dovrebbero viaggiare tra il difensore esterno e quello centrale degli avversari quindi penso che si possa replicare tranquillamente anche con Cristiano".