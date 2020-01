Cristiano Ronaldo segna da sei partite consecutive in Serie A. Con 9 reti messe a bottino nelle partite in questione, è naturale che la notizia del suo ritorno in campo alla Continassa cambia completamente le prospettive della sfida contro il Parma di domani. Una partita importante, per CR7, che vuole allungare la sua striscia di partite consecutivamente a rete: il suo record personale al Madrid è di 11, ma qui in Italia può ancora scrivere la storia. Come riporta Tuttosport, il campione portoghese ha messo nel mirino due leggende del gol bianconero: Michel Platini ('83-'84) e Roberto Bettega ('79-'80) che proprio con la Juventus sono arrivati a sette giornate sempre a segno.