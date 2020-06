Cristiano Ronaldo ha messo nel mirino il ritorno a Lisbona. Lascia la Juve? Macché, vuole andare a casa sua insieme ai compagni, per vincere la Champions lì dove è cresciuto. Questa edizione speciale della competizione, che probabilmente partirà ad agosto, infatti si sposterà proprio a Lisbona per giocare una final eight dai quarti in poi , e Georgina è pronta a seguire Cristiano che respirando l'aria di casa può trovare uno stimolo in più per alzare al cielo quella coppa che alla Juve manca da 24 anni. Tra un selfie e l'altro, mentre CR7 sarà concentrato sul campo la bella modella potrà godersi le spiagge portoghesi e tuffarsi nell'oceano. Prima, però, c'è il Lione da battere.